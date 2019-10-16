الباز: مفيش مستثمر هيحط مليم في بلدنا غير بشرط

16 أكتوبر 2019 - 10:45 ص

أكد الإعلامي محمد الباز، أن مصر تتعرض لحملات ممنهجة من التشويه وإطلاق الشائعات منذ 30 يونيو، قائلا: "الحملة التي تتعرض لها مصر تجعل المستثمرين المصريين بالخارج يخشون من الاستثمار فيها".



وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" ، قائلا :"مفيش مستثمر هيحط مليم في البلد إلا إذا كانت مستقرة، مافيش مستثمر بيحط فلوسه لله وللوطن"، مشيدًا بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".



ووجه الإعلامي الشكر للسفيرة نبيلة مكرم؛ لأنها تجعل المصريين بالخارج يأتون إلى مصر ويشاهدون الوضع على أرض الواقع.

