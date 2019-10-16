بعد خبر وفاته.. كاظم الساهر يتصدر مؤشرات البحث

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كاظم الساهر
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متابعات- الدويني فولي

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العراق

كاظم الساهر

وفاة

صحف

مطرب

تصدر الفنان العراقي الشهير كاظم الساهر محركات البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بعد ساعات من انتشار أخبار تفيد بتعرض المطرب العراقى كاظم الساهر إلى حادث سير فى إحدى الدول الأوروبية.

و تداول نشطاء على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بأن حالة كاظم الساهر الصحية غير مستقرة، وأنه يرقد في أحد مستشفيات بيروت، ثم ادعوا وفاته، بعد هذا الحادث، بل زاد البعض وقال إن سبب الوفاة حالة تسمم محددين اسم الفاعل الذي قام بتسميم المطرب العراقي.


ورغم أنه لم يخرج حتى الآن أى بيان من مكتب الفنان كاظم الساهر، إلا أن مصادر أكدت وفقا لصحف عالمية وعراقية كذب تلك الادعاءات التى تزعم وفاة المطرب العراقي.

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