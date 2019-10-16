الكويت.. طعن نجل فنانة شهيرة في مدرسة حكومية

أثارت الفنانة الكويتية هنادي الكندري، الجدل، بسبب تصريحاتها الاخيرة عن تعرض ابنها لحادثة مروعة في المدرسة،موضحة أنها لجأت للقضاء .

وكان قد نشرت "هنادي" على حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات" فيديو تحدثت فيه إلى أن ابنها تعرض للطعن من قبل عدد من الشبان.

وتابعت "هنادي" في الفيديو، أنهم تقدموا بدعوى كي يتم أخذ الإجراءات القضائية اللازمة، مشيرة إلى أن المرتكبين ما زالوا يذهبون إلى المدرسة مع ابنها.

وأختتمت الفنانة الكويتية حديثها، بأن إدارة المدرسة لن تتخذ أي إجراء لأن الحادثة وقعت خارجها.