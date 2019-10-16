الكويت.. طعن نجل فنانة شهيرة في مدرسة حكومية

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طعن
طعن

متابعات-علا خطاب

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نجلها

فنانة كويتية

أثارت الفنانة الكويتية هنادي الكندري، الجدل، بسبب تصريحاتها الاخيرة عن تعرض ابنها لحادثة مروعة في المدرسة،موضحة أنها لجأت للقضاء .

وكان قد نشرت "هنادي" على حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات" فيديو تحدثت فيه إلى أن ابنها تعرض للطعن من قبل عدد من الشبان.

 

وتابعت "هنادي" في الفيديو، أنهم تقدموا بدعوى كي يتم أخذ الإجراءات القضائية اللازمة، مشيرة إلى أن المرتكبين ما زالوا يذهبون إلى المدرسة مع ابنها.

وأختتمت الفنانة الكويتية حديثها، بأن إدارة المدرسة لن تتخذ أي إجراء لأن الحادثة وقعت خارجها.


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. #هنادي_الكندري تنتقد المدارس الحكوميه (ولدي انطعن في اليد بالوريد من طلاب ) . . . @fattybrownstore_ @fattybrownstore_ يوجد لدينا جميع انوع الشعر الطبيعي هندي برازيلي افريقي يوجد لدينا جميع الأطوال والاوان والمديلات باروكه الجذور ( باروكه الخفيه) باروكه المشاهير تنفرق من جميع الجهات جميع التسريحات منابت وبويصلات شعر حقيقيه اكستنشن كلبسات و خياطه وتيب لاصق وغطاء الصلع ريحي شعرك وحصلي على شعر طبيعي 100?? صبغه فير سيشور غسيل بأسعار مغريه @fattybrownstore_ @fattybrownstore_

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