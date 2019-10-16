  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:42 م
بحث متقدم
هجمات أرامكو

مصادر أمريكية تكشف «الرد السري» على إيران بعد هجمات أرامكو

صورة من الفيديو

طلاب يحيون الذكرى السنوية لمعلمهم بطريقة مؤثرة

أصالة

أصالة: أعشق الهلال السعودي ونجمه "القحطاني"

سيارة

صادم.. تفاصيل اقتحام فتاة لمطعم في جدة بسيارتها

وصول الأمير

شاهد .. لحظة وصول أمير الكويت للبلاد

أسد

مروع.. يقدّم عامل كهرباء "وجبة للأسد" لخلافه على الأجر

عمر الحريري

عمر الحريري.. تزوج ثلاث مرات وأنجب وهو في السبعين

قيادي حوثي

قيادي حوثي يفجر مفاجأة عن تحويل القرى لـ «ثكنات عسكرية»

طلعت زكريا

"بابا مكنش بيسمع الكلام"..اللحظات الأخيرة بحياة طلعت زكريا

تركي آل الشيخ

"فان دام" ومحمد رمضان يستفزان تركي آل الشيخ بهذا الأمر

الإمارات تبهر العالم بطرح وجبات فضائية

الصفحة الأخيرة

هزاع المنصوري
هزاع المنصوري

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. محمد بن راشد يرقص لهذا السبب

#

«مبخوت» يقود الإمارات للفوز على ماليزيا

#

الدخيل يغرد عن "التشيع" .. تفاصيل جديدة

الامارات

وجبات

منصور

رحلة

فضاء

أعلنت الإمارات أنه من الممكن أن تكون تجربة إنتاج الغذاء العربي لأول رائد فضاء من الإمارات، هزاع المنصوري، نقطة انطلاق ممتازة لتطوير ابتكار الأغذية.
 وقالت وزيرة الأمن الغذائي في الإمارات، مريم المهيري، حسب "سبوتنيك": "هذه نقطة انطلاق رائعة حقًا من حيث الغذاء والابتكار في هذا المجال، وهذا هو بالضبط ما تدرسه هيئة سلامة الأغذية".
وأضافت المهيري: "أعتقد أن هذا سوف يصبح الاتجاه ربما سيكون متاح في يوم من الأيام طلب وجبات فضائية من هزاع على موقع أمازون".

يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، تدرب مع زميله سلطان النيادي، منذ نحو عام، في مركز يوري غاغارين الروسي بمدينة النجوم، في العاصمة موسكو، وأن الرحلة انطلقت من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15" إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم 25 سبتمبر الماضي، والتي أقلت رواد فضاء من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ودولة الإمارات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"
» الكهرباء تنقطع عن "قطار الموت" وهو في السماء.. ماذا حدث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:00 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية