الإمارات تبهر العالم بطرح وجبات فضائية

16 أكتوبر 2019 - 10:14 ص

أعلنت الإمارات أنه من الممكن أن تكون تجربة إنتاج الغذاء العربي لأول رائد فضاء من الإمارات، هزاع المنصوري، نقطة انطلاق ممتازة لتطوير ابتكار الأغذية.





وقالت وزيرة الأمن الغذائي في الإمارات، مريم المهيري، حسب "سبوتنيك": "هذه نقطة انطلاق رائعة حقًا من حيث الغذاء والابتكار في هذا المجال، وهذا هو بالضبط ما تدرسه هيئة سلامة الأغذية".





وأضافت المهيري: "أعتقد أن هذا سوف يصبح الاتجاه ربما سيكون متاح في يوم من الأيام طلب وجبات فضائية من هزاع على موقع أمازون".



