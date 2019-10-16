وصلة رقص لمجموعة من الفنانات بمصر يثير ضجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع عدد من الفنانات، في إحدى الحفلات الخاصة، للاحتفال بمصممي الأزياء والعروض التي أقيمت مؤخرا في مصر، وهم يرقصون على أنغام "3 دقات".

وكان قد نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحفل ظهرت فيه يسرا ترقص مع منى زكي وشيرين رضا على أنغام "3 دقات".

كما ظهرت الفنانة أروى جودة والفنانة لارا إسكندر معهن ولكن هذه المرة يرقصن على أنغام أغنية "سقفة" أغنية الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.