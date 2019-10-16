  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:43 م
بحث متقدم
هجمات أرامكو

مصادر أمريكية تكشف «الرد السري» على إيران بعد هجمات أرامكو

صورة من الفيديو

طلاب يحيون الذكرى السنوية لمعلمهم بطريقة مؤثرة

أصالة

أصالة: أعشق الهلال السعودي ونجمه "القحطاني"

سيارة

صادم.. تفاصيل اقتحام فتاة لمطعم في جدة بسيارتها

وصول الأمير

شاهد .. لحظة وصول أمير الكويت للبلاد

أسد

مروع.. يقدّم عامل كهرباء "وجبة للأسد" لخلافه على الأجر

عمر الحريري

عمر الحريري.. تزوج ثلاث مرات وأنجب وهو في السبعين

قيادي حوثي

قيادي حوثي يفجر مفاجأة عن تحويل القرى لـ «ثكنات عسكرية»

طلعت زكريا

"بابا مكنش بيسمع الكلام"..اللحظات الأخيرة بحياة طلعت زكريا

تركي آل الشيخ

"فان دام" ومحمد رمضان يستفزان تركي آل الشيخ بهذا الأمر

بالفيديو..

أمير سعودي ينتقد ترامب: قرارك غير حكيم

الحياة السياسية

ترامب
ترامب

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أمير سعودي ينهي خلافا بين أسرتين استمر 20 عاما!

#

أمير سعودي ينشر صورة فاضحة لوزير الخارجية الإيراني

#

داعية سعودي : الدعاء بهلاك اليهود غير جائز

#

أمير سعودي يرد على منتقدى "تدمير إيران في 8 ساعات"

رقص

يسرا

منى زكي

شيرين رضا

وجه تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق، انتقادًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قرار الانسحاب من سوريا.

وقال الفيصل، في لقاء على "CNN" بالعربية، إن قرار الرئيس الأمريكي غير حكيم بالمرة، وهو أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء".

وفيما يتعلق بانتشار قوات أمريكية في السعودية، قال: "إذا كان الإيرانيون يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفاؤها على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون ان يتعاونوا وأن يكونوا شريكا بناء في تحقيق السلام والأمن ليس فقط في الخليج بل في المنطقة كلها من حولنا فهناك مجال للمناقشة".

وبدأت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، بعد قيام الأخيرة بعملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"
» الكهرباء تنقطع عن "قطار الموت" وهو في السماء.. ماذا حدث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:00 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية