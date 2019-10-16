أمير سعودي ينتقد ترامب: قرارك غير حكيم

16 أكتوبر 2019 - 09:49 ص

وجه تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق، انتقادًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قرار الانسحاب من سوريا.





وقال الفيصل، في لقاء على "CNN" بالعربية، إن قرار الرئيس الأمريكي غير حكيم بالمرة، وهو أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء".





وفيما يتعلق بانتشار قوات أمريكية في السعودية، قال: "إذا كان الإيرانيون يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفاؤها على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون ان يتعاونوا وأن يكونوا شريكا بناء في تحقيق السلام والأمن ليس فقط في الخليج بل في المنطقة كلها من حولنا فهناك مجال للمناقشة".



