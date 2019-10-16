» بـ"إطلالة جريئة"..ابنة فيفي عبده تشعل مواقع التواصل

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فيفي عبده
فيفي عبده

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

كاجوال

ابنة فيفي عبده

بنطلون متقطع

أحدثت ابنة الفنانة فيفي عبده، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ببنطلون جينز "مقطع".

وقد شاركت عزة، ابنة فيفي عبده، متابعييها، صورة جديدة لها عبر قصتها على حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي ملابس كاجول، وهو ما أبهر جميع متابعيها حول جمالها الأخاذ والذي ورثته عن والدتها .

وفي الصورة، ارتدت عزة ابنة فيفي عبده بنطلونا باللون الأزرق مقطع من منطقة الركبة ، وعليه بلوزة مكشوفة من الأكتاف ذات الألوان البنية المتداخلة . 

و تركت "عزة" شعرها منسدلا على اكتافها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاءمت مع ملامحها الشرقية الجميلة، حيث إنها اختارت الكحل الأسود لإبراز جمال عينيها، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه ، بحسب "صدي البلد".

كما لم تتكلف في اختيار الإكسسوارات فقد اكتفت بالظهور بهذه الإطلالة البسيطة، والجذابة للغاية، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها .



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