» الكشف عن مرض شيرين: ظلت تصريخ في السيارة بالسعودية

16 أكتوبر 2019 - 08:07 ص

كشفت مجلة "زهرة الخليج" عن موقف صعب تعرضت له المطربة شيرين عبد الوهاب بعد انتهاء حفلها بالسعودية.



وقالت المجلة إنه في أعقاب انتهاء الحفل ومغادرة شيرين إلى الفندق الذي تقيم فيه ظلت تصرخ في السيارة بعد إصابتها بآلام في بطنها وشعور بالعثيان حتى أن زوجها الفنان حسام حبيب طلب من المعنيين في شركة روتانا استدعاء طبيب.



وأشارت المجلة إلى أنه كانت هناك فكرة أن تتوجه شيرين إلى إحدى مستشفيات الطواريء لكنها تحاملت على نفسها وعادت إلى الفندق ونامت .



وتساءل الكثير من محبي شيرين ما إذا كان لهذه الأحداث علاقة بالشائعات التي تتردد عن حملها.



