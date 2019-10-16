» محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي

أحمد عادل شعبان
كشف محامي الفنان محمد الشرنوبي حقيقة خلافه مع المنتجة سارة الطباخ ، موضحا أن الإعلام يفهم القضية بشكل خاطيء.
وقال محامي "الشرنوبي" في تصريحات لبرنامج "ET" : "الإعلام يقدم الأزمة باعتبارها مشكلة بين منتجة وفنان .. والقصة ليست كذلك .. الفكرة أن محمد الشرنوبي شريك في شركة الإنتاج بنسبة معينة".
وأضاف: "لم يتقاضى من إجمالي قيمة عقده سوى 5% ولم يستطع التعاقد على أعمال جديدة منذ شهور وحين جاء مكتبي قبل فترة قال لي إنه لا يملك مالا ليدفع لي أتعابي".
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