» محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي

16 أكتوبر 2019 - 07:57 ص

كشف محامي الفنان محمد الشرنوبي حقيقة خلافه مع المنتجة سارة الطباخ ، موضحا أن الإعلام يفهم القضية بشكل خاطيء.



وقال محامي "الشرنوبي" في تصريحات لبرنامج "ET" : "الإعلام يقدم الأزمة باعتبارها مشكلة بين منتجة وفنان .. والقصة ليست كذلك .. الفكرة أن محمد الشرنوبي شريك في شركة الإنتاج بنسبة معينة".



وأضاف: "لم يتقاضى من إجمالي قيمة عقده سوى 5% ولم يستطع التعاقد على أعمال جديدة منذ شهور وحين جاء مكتبي قبل فترة قال لي إنه لا يملك مالا ليدفع لي أتعابي".



