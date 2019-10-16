  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:51 ص
بحث متقدم

أمير الكويت يعود للبلاد بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة

الحوثي يكشف مفاجأة عن اللواء العسكري السوداني

مبروك عطية

عطية: لو جوزك تعبان جنسيا اصبري عليه سنة

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

أرشيفية

تعليق ناري من محمد رمضان على أزمة قيادته لطائرة مدنية

فيديو.. محمود قابيل: مرسى رخصنا وعمرى ما اعترفت به رئيسًا

محمود قابيل يحرج محمد رمضان بتعليق صادم

شوبير

شوبير يكشف حقيقة وفاة نجم الأهلي

تركي آل الشيخ

مرتضى منصور يوجه رسالة مفاجئة لتركي آل الشيخ

أبو تريكة

أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

عادل إمام

الكشف عن حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية

شيرين عبد الوهاب تستعين بحديث للرسول لردع مهاجميها

الصفحة الأخيرة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل

#

فنانة شهيرة تعتذر لأحمد السعدني بعد وفاة طليقته: أنا آسفة

#

شيرين توجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح

شيرين عبد الوهاب

استعانت المطربة شيرين عبد الوهاب بحديث للرسول - عليه الصلاة والسلام - لتحذير مهاجميها من خطورة الهجوم على الآخرين وذلك بعد إعلان وقف حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت "شيرين" عبر حسابها بـ"انستجرام" حديث الرسول الذي نصه: " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:" إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» قانون المحروقات يثير ضجة في الجزائر
» بـ"إطلالة جريئة"..ابنة فيفي عبده تشعل مواقع التواصل
» فنانة شهيرة تكشف أغرب ما يخص حذاء "عادل إمام"
» الكشف عن مرض شيرين: ظلت تصريخ في السيارة بالسعودية
» محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي
» شيرين عبد الوهاب تستعين بحديث للرسول لردع مهاجميها
» فنان شهير: هعمل عملية .. ادعولي عشان بتعذب
» تعليق ناري لـ طارق حامد بشأن أزمته في الزمالك
» شاهد.. نصائح ذهبية للوقاية من أمراض الكبد
» تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا
» سارة سمير تفجر مفاجأة مدوية بشأن فضيحة "المنشطات"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية