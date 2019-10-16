  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:50 ص
بحث متقدم

أمير الكويت يعود للبلاد بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة

الحوثي يكشف مفاجأة عن اللواء العسكري السوداني

مبروك عطية

عطية: لو جوزك تعبان جنسيا اصبري عليه سنة

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

أرشيفية

تعليق ناري من محمد رمضان على أزمة قيادته لطائرة مدنية

فيديو.. محمود قابيل: مرسى رخصنا وعمرى ما اعترفت به رئيسًا

محمود قابيل يحرج محمد رمضان بتعليق صادم

شوبير

شوبير يكشف حقيقة وفاة نجم الأهلي

تركي آل الشيخ

مرتضى منصور يوجه رسالة مفاجئة لتركي آل الشيخ

أبو تريكة

أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

عادل إمام

الكشف عن حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية

محمود قابيل يحرج محمد رمضان بتعليق صادم

الصفحة الأخيرة

فيديو.. محمود قابيل: مرسى رخصنا وعمرى ما اعترفت به رئيسًا
فيديو.. محمود قابيل: مرسى رخصنا وعمرى ما اعترفت به رئيسًا

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. فنان شهير يكشف كيف استجوب أسيرًا إسرائيليًا

#

محمد رمضان يتسبب فى إيقاف طيار مدنى ومساعده

#

رد صادم من كهربا على أنباء توقيعه لـ"الأهلي"

#

علاقة مريبة تربط محمد رمضان بالهارب محمد علي يكشفها والده

محمد رمضان

محمود قابيل

أحرج الفنان محمود قابيل ، الفنان محمد رمضان بعدما ذكر في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي أنه لا يعرفه.

وقال "قابيل" في البرنامج عن محمد رمضان: "معروفش الحقيقة ومشوفتش له أي حاجة ومقدرش أتكلم عن واحد معرفوش بس قرأت عنه حاجات استفزتني زي صور العربيات وعرفتها من الراجل الغلبان بتاع الأمن عندي في البرج أو الراجل اللي بيشتري الخضار وبيقولي دا فيه فنان اسمه كذا عنده كام عربية وكل واحدة بكذا مليون ".

وأضاف: "الناس اللي بتتكلم دي مرتبابتها يادوب 500 جنيه في الشهر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ"إطلالة جريئة"..ابنة فيفي عبده تشعل مواقع التواصل
» فنانة شهيرة تكشف أغرب ما يخص حذاء "عادل إمام"
» الكشف عن مرض شيرين: ظلت تصريخ في السيارة بالسعودية
» محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي
» شيرين عبد الوهاب تستعين بحديث للرسول لردع مهاجميها
» فنان شهير: هعمل عملية .. ادعولي عشان بتعذب
» تعليق ناري لـ طارق حامد بشأن أزمته في الزمالك
» شاهد.. نصائح ذهبية للوقاية من أمراض الكبد
» تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا
» سارة سمير تفجر مفاجأة مدوية بشأن فضيحة "المنشطات"
» خادم الحرمين يبحث مع عمران خان هذا الأمر الهام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية