أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

أحمد عادل شعبان
كشف محمد أبو تريكة - نجم الأهلي الأسبق - عن توقعه الذي خاب بعد انتقاله للمارد الأحمر .
وقال "أبو تريكة" في ندوة على هامش زيارته للأردن أنه لم يتوقع أبدًا أن يصل لأي شيء في مجال كرة القدم ، لكن توقعه هذا تغير ونال الشهرة والنجاح بعد انتقاله للنادي الأهلي.
أضاف: "لو كنت تحب الأهلي حقا ستشعر أن النسر الموجود على الشعار يأخذك ويطير بك في الملعب".
وتابع: "الأهلي يملك الجماهير الأفضل في العالم .. كما أنه يملك كل مقومات النجاح".
واستدرك: "لم أتوقع ما وصلت له في كرة القدم أو حتى نصفه ، ولم أكن أطمح لكل هذا .. والحمدلله على ما وصلت له بفضل الله لأنني تعبت كثيرًا في طفولتي".
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