أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

16 أكتوبر 2019 - 05:37 ص

كشف محمد أبو تريكة - نجم الأهلي الأسبق - عن توقعه الذي خاب بعد انتقاله للمارد الأحمر .



وقال "أبو تريكة" في ندوة على هامش زيارته للأردن أنه لم يتوقع أبدًا أن يصل لأي شيء في مجال كرة القدم ، لكن توقعه هذا تغير ونال الشهرة والنجاح بعد انتقاله للنادي الأهلي.



أضاف: "لو كنت تحب الأهلي حقا ستشعر أن النسر الموجود على الشعار يأخذك ويطير بك في الملعب".



وتابع: "الأهلي يملك الجماهير الأفضل في العالم .. كما أنه يملك كل مقومات النجاح".



واستدرك: "لم أتوقع ما وصلت له في كرة القدم أو حتى نصفه ، ولم أكن أطمح لكل هذا .. والحمدلله على ما وصلت له بفضل الله لأنني تعبت كثيرًا في طفولتي".



