اشتباكات في برشلونة بين المحتجين الانفصاليين والشرطة الإسبانية

16 أكتوبر 2019 - 01:00 ص

اندلعت اشتباكات جديدة بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كاتلونيا وشرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة برشلونة الإسبانية في وقت متأخر اليوم الثلاثاء ضمن احتجاجات متوترة على حكم المحكمة العليا بسجن تسعة من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال في 2017.



ووفقا لشاهد من رويترز، فقد أضرم محتجون النار في حاويات للقمامة وصناديق من الورق المقوى في شوارع وسط برشلونة بما في ذلك الشوارع التجارية الفاخرة التي تضم بعضا من أهم متاجر المدينة.

