  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:45 ص
بحث متقدم
عادل إمام

الكشف عن حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية

الأهلي والزمالك

أول تعليق من رئيس الزمالك على تأجيل لقاء القمة

الضحية

محامي "شهيد الشهامة" يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

مباراة الأهلي والزمالك

مفاجأة.. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

هذا ما قاله أمين جامعة الدول العربية عن أزمة سد النهضة

أحمد موسى

تعليق ناري لـ أحمد موسى على حديث مبارك

أرشيفية

شكاوى واسعة من القراءات الوهمية لـ«عدادات الكهرباء»

مبارك

شاهد.. مبارك يتحدث ويكشف أسرارًا لأول مرة

أرشيفية

الصناديق الخاصة.. ملجأ جديد للحكومة لإنعاش الموازنة

أمير الكويت

تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

اشتباكات في برشلونة بين المحتجين الانفصاليين والشرطة الإسبانية

عرب وعالم

شركات كبرى تستعد لمغادرة كتالونيا حال الانفصال عن إسبانيا‎
شركات كبرى تستعد لمغادرة كتالونيا حال الانفصال عن إسبانيا‎

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إسبانيا.. 37 مصابا وإلغاء 108 رحلات في برشلونة

#

متفوقا على فان دايك ورونالدو.. ميسي أفضل لاعب في العالم

#

اشتباكات بين المتظاهرين بجزيرة هونج كونج الصينية

#

مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني بنيران مسلحين

اندلعت اشتباكات جديدة بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كاتلونيا وشرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة برشلونة الإسبانية في وقت متأخر اليوم الثلاثاء ضمن احتجاجات متوترة على حكم المحكمة العليا بسجن تسعة من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال في 2017.
ووفقا لشاهد من رويترز، فقد أضرم محتجون النار في حاويات للقمامة وصناديق من الورق المقوى في شوارع وسط برشلونة بما في ذلك الشوارع التجارية الفاخرة التي تضم بعضا من أهم متاجر المدينة.
وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا قرب المقر المحلي للحكومة الإسبانية حيث تقدمت الشرطة نحو المحتجين بالهراوات في محاولة لكسب مساحة بعد حدوث مشاكل في الأسيجة التي نصبتها. ولم يتسن الوصول بعد إلى الشرطة الوطنية للتعقيب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ طارق حامد بشأن أزمته في الزمالك
» شاهد.. نصائح ذهبية للوقاية من أمراض الكبد
» تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا
» سارة سمير تفجر مفاجأة مدوية بشأن فضيحة "المنشطات"
» خادم الحرمين يبحث مع عمران خان هذا الأمر الهام
» وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»
» ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب
» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي
» من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟
» أمر ملكي و9 قرارات جديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية