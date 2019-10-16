أول تعليق من رئيس الزمالك على تأجيل لقاء القمة

16 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

علق رئيس نادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا لها السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.



وقال رئيس النادي في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": نحترم قرار الأجهزة الأمنية، وتعظيم سلام طالما في مصلحة البلد".



وأضاف: كنا مستعدين لخوض المباراة في أي وقت، وليست لدينا أية مشكلة على الإطلاق، مصلحة الوطن أهم.

