» تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا

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قالت الفنانة إيمي ابنة الراحل طلعت زكريا، إن والدها الراحل كان شرهًا في التدخين ما تسبب في ضيق تنفس له ودخل على إثره المستشفى.
وأضافت - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على "MBC مصر"- أن جسد الفنان الراحل توقف عن الاستجابة للعلاج، خلال فترة بقاءه في المستشفى كما توقف القلب عن النبض ليقلى ربه تعالى بعدها.
وتوفي الفنان طلعت زكريا عن عمر ناهز الـ 57 عامًا  بعد صراع طويل مع المرض.


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