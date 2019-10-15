  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:44 ص
بحث متقدم
عادل إمام

الكشف عن حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية

الأهلي والزمالك

أول تعليق من رئيس الزمالك على تأجيل لقاء القمة

الضحية

محامي "شهيد الشهامة" يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

مباراة الأهلي والزمالك

مفاجأة.. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

هذا ما قاله أمين جامعة الدول العربية عن أزمة سد النهضة

أحمد موسى

تعليق ناري لـ أحمد موسى على حديث مبارك

أرشيفية

شكاوى واسعة من القراءات الوهمية لـ«عدادات الكهرباء»

مبارك

شاهد.. مبارك يتحدث ويكشف أسرارًا لأول مرة

أرشيفية

الصناديق الخاصة.. ملجأ جديد للحكومة لإنعاش الموازنة

أمير الكويت

تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

بالفيديو..

محامي "شهيد الشهامة" يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

آخر الأخبار

الضحية
الضحية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

استطلاع رأي يكشف مفاجأة جديدة عن «ترامب»

#

ترامب يكشف أسرارًا جديدة عن «المكالمة الحساسة»

#

قائد عسكري كويتي يكشف تفاصيل خطيرة عن هجوم "أرامكو"

#

«قرقاش» يكشف أسرارًا جديدة عن هجوم أرامكو

قال مصطفى الباجس، محامي شهيد الشهامة "محمود البنا"، إنه يتشرف بالدفاع عن الشهيد محمود البنا، مشيرا إلى أن القضية أُحيلت لمحكمة الأحداث للنظر فيها يوم 20 أكتوبر الجاري.
ونوه إلى أن المتهمين في القضية "حدث"، أي أنهم يعاقبوا بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهذا القانون ينص في المادة 111 على أنه لا يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد من لا يتجاوز عمره 18 سنة.
وأضاف "الباجس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، مساء الثلاثاء، أن أقصى عقوبة في ظل هذا القانون 15 سنة، مشيرا إلى أن هذا القانون في ظل حالة التقدم في المجتمع المصري والتطور التكنولوجي والفكري يشجع الأطفال على ارتكاب الجرائم، لأنه على سبيل المثال من الممكن أن يتم استغلال الأطفال أسوأ استغلال في ارتكاب العديد من جرائم الدم والشرف للهرب من طائلة القانون وعقوبة الإعدام، وذلك يكون مقابل مبلغ مالي، أي أنه من الممكن أن يتم إعطاء الطفل مبلغ مالي ويقتل أي شخص وفي النهاية يتم حبسه عدة سنوات ويخرج.
وناشد "الباجس" الرئيس السيسي وكل المشرعين والمسؤولين سرعة النظر في هذا القانون ووضع اسثناءات لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة باعتبارها الجرائم الأكثر انتشارا في المجتمع المصري؛ من أجل تخويف من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم، لأن ذلك سيساعد على ردع الجريمة بشكل كبير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ طارق حامد بشأن أزمته في الزمالك
» شاهد.. نصائح ذهبية للوقاية من أمراض الكبد
» تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا
» سارة سمير تفجر مفاجأة مدوية بشأن فضيحة "المنشطات"
» خادم الحرمين يبحث مع عمران خان هذا الأمر الهام
» وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»
» ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب
» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي
» من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟
» أمر ملكي و9 قرارات جديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية