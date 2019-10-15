محامي "شهيد الشهامة" يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

قال مصطفى الباجس، محامي شهيد الشهامة "محمود البنا"، إنه يتشرف بالدفاع عن الشهيد محمود البنا، مشيرا إلى أن القضية أُحيلت لمحكمة الأحداث للنظر فيها يوم 20 أكتوبر الجاري.
ونوه إلى أن المتهمين في القضية "حدث"، أي أنهم يعاقبوا بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهذا القانون ينص في المادة 111 على أنه لا يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد من لا يتجاوز عمره 18 سنة.
وأضاف "الباجس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، مساء الثلاثاء، أن أقصى عقوبة في ظل هذا القانون 15 سنة، مشيرا إلى أن هذا القانون في ظل حالة التقدم في المجتمع المصري والتطور التكنولوجي والفكري يشجع الأطفال على ارتكاب الجرائم، لأنه على سبيل المثال من الممكن أن يتم استغلال الأطفال أسوأ استغلال في ارتكاب العديد من جرائم الدم والشرف للهرب من طائلة القانون وعقوبة الإعدام، وذلك يكون مقابل مبلغ مالي، أي أنه من الممكن أن يتم إعطاء الطفل مبلغ مالي ويقتل أي شخص وفي النهاية يتم حبسه عدة سنوات ويخرج.
وناشد "الباجس" الرئيس السيسي وكل المشرعين والمسؤولين سرعة النظر في هذا القانون ووضع اسثناءات لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة باعتبارها الجرائم الأكثر انتشارا في المجتمع المصري؛ من أجل تخويف من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم، لأن ذلك سيساعد على ردع الجريمة بشكل كبير.