مفاجأة.. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

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الرياضة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

المصريون ـ متابعات

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قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن.
وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

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