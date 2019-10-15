هذا ما قاله أمين جامعة الدول العربية عن أزمة سد النهضة

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أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

المصريون ـ متابعات

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أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ملف سد النهضة الإثيوبي حساس للغاية، مشيرًا إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع إثيوبيا ووضعت إطارا للتفاهم، ولكن هناك مشكلة أن إثيوبيا غير ملتزمة بهذا الإطار ومستمرة في تضييق الخناق على مصر، فنحن نتقرب من وضع بالغ الحساسية.
وقال «أبوالغيط»، خلال حوار تليفزيوني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام تحدث في الندوة التثقيفية عن هذا الأمر، موضحًا أن المياه تُعد حياة ولا يجب أن يتعدى طرف على الآخر، فالأمر يتطلب تنبه المجتمع الدولي والعربي، كما أن وزير الخارجية قال للوفود العربية إن مصر قد تلجأ لكم كأشقائنا لكي تتحدثوا لإثيوبيا بأن مصالحكم هي في إطار مصالح مصر.
وعن مدى وقوف الدول العربية مع مصر في أزمة سد النهضة قال: «العائلة الواحدة تقف دائما إلى جوار أبنائها، إحساس العروبة موجود، قد يختلفون في السياسات، لكن عندما يتعرض أحد أفراد الأسرة لتحدٍ خارجي، إلى حد كبير تقف العائلة بجانبه، إذا كان هناك أطراف لا ترغب في الوقوف مع مصر، لكني أتصور أن الكتلة الغالبة ستقف مع مصر».

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