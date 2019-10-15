» سارة سمير تفجر مفاجأة مدوية بشأن فضيحة "المنشطات"

15 أكتوبر 2019 - 11:15 م

خرجت سارة سمير عن صمتها طوال الفترة الماضية بعد ثبوت تعاطيها منشطات فى دورة الألعاب الإفريقية، وقالت الرباعة صاحبة برونزية أوليمبياد ريو دى جانيرو، خلال التحقيقات التى أجرتها معها اللجنة الأوليمبية، أمس، إنها وزملاءها ممن ثبت إيجابية عينة المنشطات ضحايا لمحمد موسى، المدير الفنى للمنتخب.

وأضافت: «جئت اليوم للأوليمبية لأطلق صرخة استغاثة وأعبر عن جرح كبير تعرضت له وليس لى ذنب فيه، خاصة أن الجميع يعلم أنى بطلة أوليمبية، وعالمية ودورة الألعاب الإفريقية لا تحتاج إلى جهد منى للفوز بذهبياتها الثلاث»، ودللت على ذلك بفوزها باللقب رغم عدم تحقيق رقمها السابق.



وتابعت: «اللاعب بعد انضمامه للمنتخب يضع نفسه فى أمانة المدرب ويلتزم بكافة تعليماته، خاصة أنه إذا لم يأمن على نفسه مع مدربه فمع من يتعامل أو يأمن»، وأشارت إلى أن اللاعبين وضعوا ثقتهم فى محمد موسى، المدرب، رغم كل التحفظات عنه، «ولكن نحن لا ننشغل سوى بالمران ولا نشغل بالنا بما يتردد، ولكن للأسف المدرب اعتاد على إجبارنا على تناول حبوب بدعوى أنها فيتامينات، ولم نكن نعرف أنها منشطات، والدليل ظهور 5 حالات قابلة للزيادة، مما يؤكد عدم وجود شبهة التعمد أن المدرب يتحمل المسؤولية»، بحسب "المصري اليوم".

