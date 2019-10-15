تعليق ناري لـ أحمد موسى على حديث مبارك

15 أكتوبر 2019 - 10:20 م

قال الإعلامي أحمد موسى إنه لو لم يكن هناك بناء قوي للجيش ودفاعاته الجوية والمدفعية، لافتًا إلى أن الروس كان من المفترض أن يرسلوا إلى مصر سيارات حاملة للقاذفات ولكنهم لم يفعلوا، فاستخدمت مصر سيارات عادية وأعادت تصنيعها لكي تحمل القاذفات الصاروخية التي دمرت دبابات العدو.



وأضاف «موسى»، خلال برنامجه على «صدى البلد»، أن من الضروري على الشعب معرفة حجم تضحيات الجيش من أجل مصر، ولابد من تذكيره مرارًا وتكرارًا بنصر أكتوبر عن طريق تقديم نماذج بطولية، موضحًا أن الرئيس طالب بمحاكاة قصص بطولية على غرار فيلم الممر.

