  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:04 ص
بحث متقدم
مباراة الأهلي والزمالك

مفاجأة.. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

هذا ما قاله أمين جامعة الدول العربية عن أزمة سد النهضة

أحمد موسى

تعليق ناري لـ أحمد موسى على حديث مبارك

أرشيفية

شكاوى واسعة من القراءات الوهمية لـ«عدادات الكهرباء»

مبارك

شاهد.. مبارك يتحدث ويكشف أسرارًا لأول مرة

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

الصناديق الخاصة.. ملجأ جديد للحكومة لإنعاش الموازنة

أمير الكويت

تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

جني البلح

جنى البلح.. موسم الرزق الأكبر لأهالى أسوان

محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

بالفيديو..

تعليق ناري لـ أحمد موسى على حديث مبارك

آخر الأخبار

أحمد موسى
أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"السيسي" على فيلم الممر

#

موسى: هذا أغرب ما قاله "مبارك" لأمير قطر حين التقيا

#

أول تعليق لـ "مانى" على أزمته مع "صلاح"

#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

قال الإعلامي أحمد موسى إنه لو لم يكن هناك بناء قوي للجيش ودفاعاته الجوية والمدفعية، لافتًا إلى أن الروس كان من المفترض أن يرسلوا إلى مصر سيارات حاملة للقاذفات ولكنهم لم يفعلوا، فاستخدمت مصر سيارات عادية وأعادت تصنيعها لكي تحمل القاذفات الصاروخية التي دمرت دبابات العدو.
وأضاف «موسى»، خلال برنامجه على «صدى البلد»، أن من الضروري على الشعب معرفة حجم تضحيات الجيش من أجل مصر، ولابد من تذكيره مرارًا وتكرارًا بنصر أكتوبر عن طريق تقديم نماذج بطولية، موضحًا أن الرئيس طالب بمحاكاة قصص بطولية على غرار فيلم الممر.
وتابع :«لا يزال هناك الكثير من الأسرار في حرب أكتوبر لم يتم الكشف عنها ولكنها لدى القيادة العامة للقوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن الانضباط العسكري والاحترام للمؤسسة العسكرية ظهرا في حديث الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» سارة سمير تفجر مفاجأة مدوية بشأن فضيحة "المنشطات"
» خادم الحرمين يبحث مع عمران خان هذا الأمر الهام
» وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»
» قيادي بـ"فتح": عباس مرشحنا الوحيد للرئاسة
» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب
» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي
» حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
» أمر ملكي و9 قرارات جديدة
» «مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»
» الثروة السمكية توضح حقيقة نفوق أسماك البلطي
» «صلاح» يدعم لبنان بطريقة رائعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية