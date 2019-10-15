ترامب: بنس وبومبيو يغادران إلى تركيا الأربعاء

15 أكتوبر 2019 - 11:07 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنّ نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو يغادران الأربعاء، إلى تركيا، لمناقشة بحث الوقف الفوري لإطلاق النار شمالي سوريا.



جاء ذلك في كلمة لـ"ترامب"، نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



وأضاف: "نطالب بوقف لإطلاق النار، وعليه يتوجه نائبي (مايك) بنس ووزير الخارجية (مايك) بومبيو إلى تركيا الاربعاء، للعمل قدما من أجل وقف إطلاق النار في سوريا، وإيجاد ظروف مناسبة للحل التفاوضي".



كما أوضح أن "بنس" و"بومبيو" يقودان وفدا يضم أيضا كل من روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي، وجيمس جيفري المبعوث الأمريكي الى سوريا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، اطلعت عليه الأناضول، أنّ "بنس سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، للتأكيد على التزام ترامب بفرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا، لحين التوصل إلى حل بشأن سوريا".

والإثنين، أعلنت الإدارة الأمريكية إدارج 3 وزراء أتراك ووزارتين تركيتين على لائحة العقوبات، في إطار استهدافها لعملية "نبع السلام" التي ينفذها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.