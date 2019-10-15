» خادم الحرمين يبحث مع عمران خان هذا الأمر الهام

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بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مستجدات الأوضاع الإقليمية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن الملك سلمان استقبل اليوم رئيس الوزراء الباكستاني حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وآفاق التعاون الثنائي.
كما تناول اللقاء "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".
وأمس الأول الأحد، أجرى خان زيارة إلى طهران التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين، بما فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني في إطار جهود للتوسط بين طهران والرياض.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده عقب محادثاته مع روحاني في طهران أن إسلام آباد مستعدة للعب دور في إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد على ضرورة تجنب أي حرب بين السعودية وإيران، لافتًا أن "القضية معقدة إلا أنه يمكن حلها عبر الحوار الذي جئت لأجله".
وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج. -

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