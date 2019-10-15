أكثر من مليون طفل بجنوب السودان عرضة لخطر سوء التغذية

15 أكتوبر 2019 - 10:50 م

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، من أن حوالي 1.3 مليون طفل دون عمر الخامسة في جنوب السودان، معرضون لخطر "سوء التغذية الحاد" بحلول العام المقبل.

وكشفت المنظمة في تقرير جديد لها أن معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال في البلاد ارتفع من 13 بالمئة في العام 2018 إلى 16 بالمئة في العام 2019، وهو ما يتجاوز حاجز الطوارئ البالغ 15 بالمئة.

وقال محمد أغ أييا، ممثل الـ"يونيسف" في جنوب السودان، في التقرير إنّ كل طفل يحتاج إلى علاج لسوء التغذية، وأي حالة نسجلها تعكس فشلا حكوميا في منع تلك المعاناة".

وأضاف: "منع سوء التغذية هو جزء أساسي من ضمان حق كل طفل في الصحة. يمكن أن يعاني الأطفال الصغار من عواقب تدوم مدى الحياة وفي أسوأ الحالات يموتون إذا لم تتم معالجة سوء التغذية في الوقت المناسب خلال السنوات الحاسمة الأولى في الحياة".

ولفت التقرير أن 7 بالمئة فقط من أطفال جنوب السودان الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يتمتعون بنظام غذائي مناسب.

وأكد التقرير على العلاقة بين سوء التغذية لدى الأطفال والمعاناة من الأمراض الشائعة، بما في ذلك الملاريا، موضحا أن تلك الأمراض كانت في كثير من الأحيان "نقطة انطلاق لسوء التغذية".

وأفادت "يونيسف" بأنه في جنوب السودان، لا يحصل سوى 50 بالمئة من الأسر على المياه النظيفة الصالحة للشرب، بينما تحصل 10 بالمئة من الأسر على المياه من خدمات الصرف الصحي المعالجة، دون تفاصيل أكثر.

وأضافت المنظمة: "ضمان توفير مياه نظيفة، ومعالجة سوء الممارسات المتعلقة بالنظافة هما أمران ضروريان أيضا للوقاية من أمراض الإسهال التي تسبب سوء التغذية".وبشكل عام، وجدت المنظمة أن أكثر من 30 بالمئة من الأطفال دون عمر الخامسة في جميع أنحاء العالم إما يعانون من سوء التغذية أو يعانون من زيادة الوزن. -

