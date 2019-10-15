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ذوبان الأنهار الجليدية يصل مستويات قياسية في سويسرا

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شاهد.. انسجام جبال الألب الفرنسية مع الجليد

المصريون ووكالات

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بسبب الحرارة.. ذوبان 197 مليار طن من جليد "جرينلاند"

حذر علماء سويسريون، الثلاثاء، من أن ذوبان الأنهار الجليدية في بلادهم سجل مستويات قياسية، إثر موجات حر صيفية في 2019، اعتبرت الأشد في تاريخ البلاد.
وقال علماء في لجنة "كريوسفيرك"، التابعة للأكاديمية السويسرية للعلوم (تأسست عام 1815)، في بيان، إن ذوبان الأنهار الجليدية هذا العام "أدى إلى خسارة كميات كبيرة من المخزون الجليدي في البلاد".
وأضاف البيان: "تقلصت الأنهار الجليدية في سويسرا بنسبة 10 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية".
وتابع أن الكمية الذائبة من الأنهار الجليدية خلال فترة حرارة الصيف الشديدة التي استمرت أسبوعين في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، "تعادل إجمالي استهلاك مياه الشرب السنوي في البلاد".
كما أشار البيان، إلى أنه في مجمل السنوات الخمس الماضية "تجاوزت الخسارة 10 بالمئة، وهو معدل انخفاض لم يسبق له مثيل في السلسلة الزمنية الممتدة منذ أكثر من قرن".
وأوضح العلماء أن الخسائر الجليدية كانت أعلى من المتوسط في العقد الماضي، لا سيما في شرق سويسرا، وفي الجزء الشمالي من جبال الألب.
ولفتوا إلى اختفاء "أكثر من 500 نهر جليدي بالفعل منذ بدايات القرن العشرين".
وتعتبر موجات الحر الشديدة بسبب تغير المناخ، إحدى أكثر القضايا إلحاحا في العالم. -

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