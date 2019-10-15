» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب

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مبارك

الشاذلي

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن حوار داربينه وبين الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر 1973.

جاء هذا في مقطع فيديو مسجل على «يوتيوب» نشره «علاء مبارك» عبر حسابه على «تويتر»، في الاحتفالات بالذكرى الـ46 للحرب.

وقال «مبارك» إنه عندما حدثت الثغرة خلال الحرب، فإن «الشاذلي» طلب منه الانسحاب، إلا إنه رفض، مضيفًا: «المشير أحمد إسماعيل قال إيه رأيك.. قلت لا يمكن ننسحب.. ثم دعا السادات لاجتماع المجلس الأعلى.. وأبديت رفض الانسحاب».

وتابع: «لو انسحبنا لكان الجيش المصري انتهى للأبد».


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