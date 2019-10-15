«مبارك»: «أنا اخترعت هذا العيد»

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حرب أكتوبر

مبارك

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن سبب تسمية يوم 14 أكتوبر عيدًا للقوات الجوية.

جاء هذا في مقطع فيديو مسجل على «يوتيوب» نشره «علاء مبارك» عبر حسابه على «تويتر»، في الاحتفالات بالذكرى الـ46 للحرب.

وذكر: «ده في معركة المنصورة.. هما تسللوا للمطار في المغرب وحفروا حفرتين.. لكن تغلبنا عليها بسلاح المهندسين.. هما عايزين يدمروا المطار ده بأي طريقة.. لأن ده كان القيادة فيه».

وتابع: «ابتدينا معركة جوية.. ضربنا فيها 18 طائرة.. خسرنا 4 طائرات بس.. إسرائيل مدخلتش عندنا جهة المنصورة على الإطلاق بعدها».

وقال: «اعتبرنا يوم 14 أكتوبر ده عيد القوات الجوية.. لأنه أكبر معركة جوية كانت فيه..  شاركت فيه مقاتلات اللواء 104 و102 وهما تمويلهم مستمر.. ففيه قتال جوي قعد 50 دقيقة.. عشان كدة أنا قلت للوزير نخليه عيد القوات الجوية.. ووافقت عليه وأصبح عيد القوات الجوية إلى اليوم..أنا اخترعت هذا العيد».


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