» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي

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حدث سار

ينتظر الكويتيون،  وصول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الوطن غدًا.

جاء هذا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، حيث يصل أمير البلاد قادما من الولايات المتحدة بعد «استكمال فحوصات طبية» خضع لها هناك.

وأضافت «كونا» أن أمير البلاد سيعود إلى أرض الوطن "بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها.. بالتوفيق والنجاح".

ودخل أمير الكويت مستشفى بالولايات المتحدة يوم 6 سبتمبر الماضي خلال زيارته للبلاد، مما دعاه إلى تأجيل لقائه المقرر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولاحقا أبدى ترامب استعداده لاستقبال الصباح في البيت الأبيض خلال زيارته المرتقبة لواشنطن العام المقبل.

وغادر أمير الكويت المستشفى الخميس الماضي.

وسبق أن ذكر الديوان الأميري الكويتي، في أغسطس الماضي، أن الشيخ صباح عانى مؤخرا من "عارض صحي" لكنه تعافى منه.


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