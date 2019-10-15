ممثل أمريكي شهير يضع محمد هنيدي في موقف مُحرج

15 أكتوبر 2019 - 06:44 م

وضع ممثل أمريكي شهير، الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، في موقف مُحرج، أثناء تواجدهما في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك "هنيدي" صورة له برفقة الممثل، جيسون موموا، والتي تبرز فارق الطول الكبير بينهما، خاصة وأن الممثل المصري معروف بقصر قامته.

وجيسون موموا أحد أبطال مسلسل "صراع العروش"، كما أنه من جسّد شخصية البطل الخارق "أكوا مان" على شاشة السينما مؤخرا.

وعلّق محمد هنيدي على الصورة المحرجة له: "يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه".

?والتقى محمد هنيدي جيسون موموا، على هامش حفل "Joy Awards "، الذي أقيم الأحد، على هامش منتدى صناعة الترفيه، ضمن فعاليات "موسم الرياض".







يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه pic.twitter.com/ty8mbRm9WQ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 14, 2019