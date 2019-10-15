» إطفاء من السماء.. الأمطار توقف تمدد الحرائق بلبنان

15 أكتوبر 2019 - 06:34 م

أدى سقوط أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية قوية وبرق، إلى توقف تمدد الحرائق بلبنان.

وهطلت الأمطار على طول الأوتوستراد الساحلي الممتد من بيروت وفوق مناطق الجبل.

وبحسب «روسيا اليوم»، فإن الأمطار الغزيرة ساهمت بوقف تمدد الحرائق في بعض قرى وبلدات منطقة الشوف بجبل لبنان.

وأفاد مدير عام ?الدفاع المدني? العميد ?ريمون خطار في تصريح لـLBCI ، بأن طائرات الإطفاء توقفت عن العمل مع حلول الظلام بسبب الظروف المناخية، وسنكمل العمليات عبر العناصر والإمكانيات المتوفرة، مضيفا «أن الأمطار إذا استمرت بالهطول فستساعد كثيرا في إخماد الحرائق».