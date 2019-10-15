» تدريب انفرادي.. صلاح يعود بعد تعافيه من الإصابة

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ليفربول

صلاح

ليفربول ومانشيستر يونايتيد

عاد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للمشاركة في تدريبات فريقه استعدادًا لخوض المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وعانى صلاح من إصابة بالتواء في الكاحل تعرض له خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، وبدأ في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي للحاق بمباراة يونايتد.

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح عاد لتدريبات ليفربول اليوم الثلاثاء إلا أنه تدرب منفردًا وفقًا لبرنامج خاص في محاولة للتأكد من جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن ليفربول يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يحل يونايتد في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.

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