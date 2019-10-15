عودة مسرحية هنيدي ومسرح مصر في هذا الموعد

نشر الفنان محمد هنيدي، على حسابه الشخصي على تويتر صورة للبوستر الدعائي لمسرحيته "3 أيام في الساحل" التي يبدأ عرضها الخميس 17 أكتوبر، على المسرح العربي في مدينة الرياض في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

علمًا بأن هذه المرة تعد الثانية خلال صيف 2019، التي تشهد فيه المملكة العربية السعودية عروضًا للفنان محمد هنيدي، ولفرقة "مسرح مصر".

ووعد هنيدي، الذي عرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" في يوليو الماضي ضمن فعاليات "موسم جدة"، متابعيه بالسعودية بخمس تذاكر مجانية لخمسة فائزين يختارهم من بين الأكثر متابعة وتفاعل، لدخول المسرحية ومقابلة نجوم العرض.







راجعين من تاني .. والمرادي اكبر وأقوى من المرة اللي فاتت .. مسرحية 3 ايام في الساحل

الحجزhttps://t.co/pPcHcNx4t1 pic.twitter.com/ifqAt9QHki — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 14, 2019



