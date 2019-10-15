حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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الجنايني

تأجيل مباراة القمة

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاتحاد لم يتلق حتى الآن أي خطابات رسمية من الجهات الأمنية، بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الوسط، الثلاثاء، أن اتحاد الكرة أرسل للجهات الأمنية خطابًا لتحديد الملعب الذي سيستضيف مباراة القمة، مشيرًا إلى أن مسؤولي الاتحاد ما زالوا في انتظار الرد الرسمي، من أجل حسم الأمر.

ومن المنتظر أن يستضيف الأهلي فريق الزمالك، مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم، وسط أنباء عن إمكانية تأجيل اللقاء.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.


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