نائب يجدد تقدمه بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح

قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والري، بمجلس النواب، إنه سيتقدم مرة أخرى بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح، خلال دور الانعقاد الجاري.

قال النائب رائف تمراز، في تصريحات، إن الصندوق سيكون داعمًا للفلاح في ظل الحالة غير الجيدة التي يمر بها، ولن يكون هناك عبء على الدولة من جراء إنشاء هذا الصندوق، لأن تمويله سيكون ذاتيًا من خلال بعض الرسوم التي يدفعها الفلاح نفسه له.