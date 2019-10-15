نائب يجدد تقدمه بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح

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أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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لجنة الزراعة

قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والري، بمجلس النواب، إنه سيتقدم مرة أخرى بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح، خلال دور الانعقاد الجاري.
قال النائب رائف تمراز، في تصريحات، إن الصندوق سيكون داعمًا للفلاح في ظل الحالة غير الجيدة التي يمر بها، ولن يكون هناك عبء على الدولة من جراء إنشاء هذا الصندوق، لأن تمويله سيكون ذاتيًا من خلال بعض الرسوم التي يدفعها الفلاح نفسه له.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بالبرلمان، أن صندوق دعم الفلاح ستكون مهمته الأساسية تقديم الدعم له على كافة المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج.


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