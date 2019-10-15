  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

أرشيفية

حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

السيسي

«السيسي»: 4 أسباب ضاعفت الاستثمارات في مصر

الملك سلمان

أمر ملكي و9 قرارات جديدة

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

جاكوب زوما

بـ 16 تهمة فساد.. رئيس جنوب أفريقيا السابق أمام القضاء

تركي آل الشيخ

فيديو جديد لـ تركي آل الشيخ يثير ضجة

الاستخبارات العراقية

مقتل 12 انتحاريًا يرتدون أحزمة ناسفة بالعراق

محمد سامي ومي عمر

هجوم شرس على مخرج شهير بسبب ملابس زوجته

جماهير الزمالك

رفض زيادة الجماهير أمام بطل السنغال لدواعٍ أمنية

لهذا السبب.. مدبولي يلتقي مدير صندوق النقد الدولي

الحياة السياسية

مدبولي يلتقي مدير صندوق النقد الدولي
مدبولي يلتقي مدير صندوق النقد الدولي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وزير النقل يلتقى السفير البنمى بالقاهرة لهذا السبب

#

رئيس الوزراء يستقبل الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي

#

الاتحاد الأوروبي يرشح البلغارية "جورجيفا" لرئاسة "النقد الدولي"

#

صندوق النقد يصوت على صرف آخر شريحة من القرض لمصر

صندوق النقد الدولي

مدبولى

العاصمة واشنطن

في إطار الاتفاق على الصيغة الجديدة للتعاون بين مصر وصندوق النقد، استهل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لقاءاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، بلقاء مع البلغارية كريستالينا جورجيفا، المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي، والتي توصف بأنها أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.

ويأتي اللقاء لبحث ما يتعلق بالاتفاق غير المالي، وذلك بعد أن انتهت مصر من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة، حيث لاقت إشادة المؤسسات المالية الدولية رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، والتي انعكست علي الأداء الاقتصادي المتنامي وتشجيع بيئة الاستثمارات الداخلية والخارجية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على الشرطى مرتكب مجزرة فى عائلة طليقته
» القبض على ضابطي شرطة قتلا متظاهرين في العراق
» معجزة إلهية.. سيدة تلد في سن الـ75
» انتظام لاعبي الأهلى الدوليين بتدريبات الفريق
» "المشروب المحرم".. تعرفي عليه
» صادم.. العثور على قنبلة عنقودية بالكويت
» عودة 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم
» فنانة شهيرة تصطحب ابنها بـ"الرقص" للمدرسة.. وتثير ضجة
» تعرف على ترتيب الشعوب في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
» الملك سلمان يستقبل رئيس "الصليب الأحمر" لهذا الأمر
» احذري هذه الطريقة في تنظيف البشرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:59 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور