  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:50 م
بحث متقدم
محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

أرشيفية

حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

السيسي

«السيسي»: 4 أسباب ضاعفت الاستثمارات في مصر

الملك سلمان

أمر ملكي و9 قرارات جديدة

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

جاكوب زوما

بـ 16 تهمة فساد.. رئيس جنوب أفريقيا السابق أمام القضاء

تركي آل الشيخ

فيديو جديد لـ تركي آل الشيخ يثير ضجة

الاستخبارات العراقية

مقتل 12 انتحاريًا يرتدون أحزمة ناسفة بالعراق

محمد سامي ومي عمر

هجوم شرس على مخرج شهير بسبب ملابس زوجته

جماهير الزمالك

رفض زيادة الجماهير أمام بطل السنغال لدواعٍ أمنية

وزير مصري سابق: حل أزمة سد النهضة في 3 خطوات

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

باحث يكشف: أزمة سد النهضة بدأت منذ عهد محمد علي

#

موقف مصري صارم ضد دول تعمل شركاتها بـ"سد النهضة"

#

معلومة جديدة تنشر لأول مرة عن أزمة سد النهضة

#

عمرو أديب: "لدينا مشكلة بهذا الأمر الخطير.. وبحذر منه من سنين"

سد النهضة

سد النهضة الأثيوبي

بناء سد النهضة

نصر علام

كشف محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، عن أدوات للتعامل مع أزمة سد النهضة، لافتًا إلى نها تشمل 3 خطوات على مصر القيام بها.

جاء هذا أثناء استضافته من قبل المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في مؤتمر تحت عنوان «سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي».

الوزير الأسبق، ذكر أن أولى هذه الخطوات، إعلان مصر مقاطعة الكهرباء المولدة من السد، موضحًا أن أهمية هذه الخطوة تعود إلى تعطيل تشغيل عملية البناء، كما أنها ستهدر اقتصادات السد، وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق.

وعن الخطوة الثانية، كشف نصر علام، أنها تكمن في تسوية الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل والتفاوض في إطار اتفاق 1959.

أما الخطوة الثالثة والأخيرة، فهي تبني مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ.

يشار إلى أن مصر قد أعلنت قبل أيام وصول المفاوضات بشأن سد النهضة إلى طريق مسدود.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على الشرطى مرتكب مجزرة فى عائلة طليقته
» القبض على ضابطي شرطة قتلا متظاهرين في العراق
» معجزة إلهية.. سيدة تلد في سن الـ75
» انتظام لاعبي الأهلى الدوليين بتدريبات الفريق
» "المشروب المحرم".. تعرفي عليه
» صادم.. العثور على قنبلة عنقودية بالكويت
» عودة 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم
» فنانة شهيرة تصطحب ابنها بـ"الرقص" للمدرسة.. وتثير ضجة
» تعرف على ترتيب الشعوب في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
» الملك سلمان يستقبل رئيس "الصليب الأحمر" لهذا الأمر
» احذري هذه الطريقة في تنظيف البشرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:59 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور