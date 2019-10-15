تحذير برلماني من قانون إيطالي ينتهك حرمة موتى المصريين

15 أكتوبر 2019 - 04:58 م

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية بشأن ما تنتوي فعله بعض الدول ومن بينها إيطاليا حيث تعد تشريعا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.









وأوضحت "عجمي": "هناك تشريعا بإيطاليا مضمونة أن المتوفي بعد 10 سنوات من الوفاة، سيتم تجميع رفات جثته وطحنها وتخزينها بزجاجات ثم إرسالها لبلد المتوفي،" وهذا التشريع يخالف الأحكام والأعراف الدينية وأيضا القوانين المصرية.









وأردفت عجمي، للموت حرمة خاصة سواء كان المتوفي مصريا من الداخل أو من المصريين فى الخارج، ويجب أن يطبق عليهم الشريعة الإسلامية وأحكامها سواء كانوا على أرض مصر أو على أرض أى دولة أجنبية.









وطالبت عضو البرلمان الخارجية التدخل لمنع تطبيق هذا التشريع على المصريين فى الخارج، لا سيما وأن القوانين والمعاهدات الدولية تتيح لنا ذلك، كما أن مثل هذه القوانين تعصف بحرمة الموتي وتفتح الباب للاستهانة بحياة وممات المصريين فى الخارج.







