دعوات بدولة عربية ترفض تجريم الخيانة الزوجية والإجهاض

15 أكتوبر 2019 - 01:48 م

رفض "ائتلاف 490" المغربي تجريم جرائم الخيانة الزوجية والإجهاض، مطالبين بضرورة إسقاط كافة المتابعات القضائية المرتبطة بها ، كما نادت باحترام حقوق المثليين، كاحترام للحريات الفردية.

وعبر كل من سونيا التراب وعبد الله الترابي وكريمة نذير وعمر بنجلون وعبد الوهاب رفيقي، في لقاء صحفي عقده الائتلاف بالدار البيضاء، عن رفضهم "الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت"، ورفضهم "تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض"، حسبما نشرت " هيسبرس".

وجاء في العريضة، التي أطلقها "ائتلاف 490" على شبكات التواصل الاجتماعي، أن الموقعين عليها يرفضون "هذه القوانين، يعني أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف".

وقال الموقعون على العريضة إن "رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للّا مساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميًا".