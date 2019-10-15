  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

أرشيفية

الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية

أرشيفية

حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

السيسي

«السيسي»: 4 أسباب ضاعفت الاستثمارات في مصر

أرشيفية

بالفيديو.. فنان شهير يكشف كيف استجوب أسيرًا إسرائيليًا

الملك سلمان

أمر ملكي و9 قرارات جديدة

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

مدبولي يلتقي مدير صندوق النقد الدولي

لهذا السبب.. مدبولي يلتقي مدير صندوق النقد الدولي

جاكوب زوما

بـ 16 تهمة فساد.. رئيس جنوب أفريقيا السابق أمام القضاء

تركي آل الشيخ

فيديو جديد لـ تركي آل الشيخ يثير ضجة

فنانة شهيرة تصدم متابعيها: "الزواج سخافة"

الصفحة الأخيرة

ايمان العاصي
ايمان العاصي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تصدم الجميع: "سجلت لحظات تحرش والدي بي"

#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها بسبب حبيبها

#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها بطريقة أكلها "المروعة"

#

فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتحتفل بطلاقها

وزارة التجارة السعودية

استدعاء سيارات نيسان

عيب الفرامل

أثار تصريح الفنانة إيمان العاصي، بشأن رأيها في منظومة الزواج، جدلاً واسعًا، حيث قالت: "إنها لا تفكر في الزواج حالياً، وتعيش لابنتها (ريتاج) فقط، معتبرة أن الزواج مشروع فاشل.

وفي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أوضحت ايمان العاصي أنها لا تعتبر علاقتها بابنتها ريتاج علاقة أم بابنتها، بل تعتبر صديقتها المقربة، وأحيانًا تختلف معها.

جدير بالذكر، أن إيمان العاصي تزوجت من رجل الأعمال نبيل زانوسي وأعلنت اعتزال التمثيل والتفرغ لحياتها الزوجية، لكنها انفصلت بعد فترة قصيرة من الزواج وأعلنت عودتها للتمثيل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية
» القبض على الشرطى مرتكب مجزرة فى عائلة طليقته
» القبض على ضابطي شرطة قتلا متظاهرين في العراق
» معجزة إلهية.. سيدة تلد في سن الـ75
» انتظام لاعبي الأهلى الدوليين بتدريبات الفريق
» "المشروب المحرم".. تعرفي عليه
» صادم.. العثور على قنبلة عنقودية بالكويت
» عودة 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم
» فنانة شهيرة تصطحب ابنها بـ"الرقص" للمدرسة.. وتثير ضجة
» تعرف على ترتيب الشعوب في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
» الملك سلمان يستقبل رئيس "الصليب الأحمر" لهذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:59 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور