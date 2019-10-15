» فنانة شهيرة تصطحب ابنها بـ"الرقص" للمدرسة.. وتثير ضجة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو ظهرت فيه داخل سيارتها وبرفقتها ابنها (جايدن)، الذي اصطحبته للمدرسة، وسط أجواء من الرقص والغناء.

ويظهر الفيديو، أجواء عفوية دارت بين ميريام وابنها، وظهرا يرقصان في السيارة في فيديو نال إعجاب الجميع .

وتواصل تواصل حاليا نشاطاتها الفنية، وتحيي عددًا من الحفلات في دول الخليج العربي، كما تواصل تسجيل أغنيات جديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة "الجرس" اللبنانية.