» الملك سلمان يستقبل رئيس "الصليب الأحمر" لهذا الأمر

15 أكتوبر 2019 - 12:48 م

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له.

وتم استعراض الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال اللقاء، وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن تقديره لدعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، كما حضر اللقاء أيضًا، المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فبريزيو كربوني، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت عمر عودة، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة خضر أول عمر، ومستشارة الشئون الإنسانية ربى أفاني.