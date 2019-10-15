  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
هدية بوتين

بوتين يهدي بن سلمان هدية عمرها 30 ألف عام

صلاح مع عارضة الأزياء

فيديو جديد لعارضة الأزياء البرازيلية مع "صلاح" يثير ضجة

جورج قرداحي

بعد دهسها العنب بقدميها.. إعلامية ترد على منتقديها: "شكرا"

بن سلمان

تفاصيل رسالة بن سلمان للرئيس التونسي الجديد

بوستر فيلم الممر

برلمانية تفتح النار على أحمد عز: "مش مصدقة دورك الوطني"

دولارات

تعليق جنسي يتسبب فى خسارة 600 مليون دولار لرجل أعمال

المفوضية الأوروبية

نزاع بين المفوضية الأوروبية وكولومبيا .. لن تتخيل السبب

حسن حسني

قصة تمثال حسن حسني الذي أشعل السوشيال ميديا

جوعى

صادم.. يوميا 820 مليون شخص يعانون "الجوع"

اديب

أديب: عندنا رفاهية مائية في مصر لازم تنتهي

بعد دهسها العنب بقدميها.. إعلامية ترد على منتقديها: "شكرا"

الصفحة الأخيرة

جورج قرداحي
جورج قرداحي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تركيا تعلن هجومها البري في شمال سوريا

#

والدة فنانة شهيرة ترد على منتقديها: "مكنتش محجبة"

#

ماذا قال «صلاح» عن إنجاز منتخب اليد؟

#

طبيب "مايكل جاكسون" يكشف عن مفاجأة أثناء احتضاره

الاتحاد الأوربي

وزيرة السياحة

المشاط

عقب الهجوم الذي تعرضت له الإعلامية اللبنانية، كارلا حداد، بسبب ظهورها مع الإعلامي جورج قرداحي، وهما يدهسان العنب بأقداميهما خرجت "كارلا" عن صمتها، لتوضح موقفها مما حدث.

وكتتب "كارلا" في تغريدة لها عبر "تويتر"، لمنتقديها: كتير أخد ضجة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى، عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية إذا ما سامعين فيها .

وأضافت: "عيب عليكن الشتم.. نصيحتي اقرأوا واضطلعوا ثم اتحفوني. وعفكرة العنب راح لصنع الخل.. وشكرًا".

وكانت كارلا قد دعت قرداحي لعصر العنب بقدميه تبعًا للطريقة التقليدية، واستجاب الأخير بينما عصره بـ"الحذاء" ثم أكملت معه كارلا حافية وهي ترقص على أغنية "من أول ما تلاقينا " ما أثار غضب الجمهور .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تناول "السكر" يسبب الأمراض؟
» «الأرصاد» تنصح بهذا الأمر للتعامل مع السيول
» وزير النقل يصدر قرارًا مهما بشأن سلامة الأرواح في البحار
» مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»
» غياب نيمار عن «سان جيرمان» 4 أسابيع
» احتفالية كبرى بـ«كوماندوز» اليد بالزمالك
» لن أنسي صاحب المعروف.. من مواقفي الخاصة
» 10 اتفاقيات استثمار بين الإمارات وروسيا خلال زيارة بوتين
» فنانة شهيرة تصور نفسها فى وضع "جريء" وتثير الجدل
» كيف تصطاد "الحيتان" فرائسها
» أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل سوريا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور