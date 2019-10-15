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هل تناول "السكر" يسبب الأمراض؟

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السكر
السكر

متابعات - سارة أشرف

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السكر

البوتاسيوم

الكربوهيدرات

تختلف النصائح على الشبكة العنكبويتة ما بين مؤيد لتناول بعض الأطعمة وما بين معارض لها، وكان السكر له نصيب الأسد في هذه التباينات، فهناك من يري أنه يضر بالصحة وقد يسبب بعض الأمراض وهناك من يري أنه لازم لمنح الطاقة للجسم.

ونشر موقع "24 الإماراتي" تقرير يتناول فيه صحة هذه المعلومات، فقد أشار التقرير إلى أنه عند استبعاد السكر لابد من  تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة لتعويض مصدر الطاقة، وكذلك الحرص على شرب الماء.

وبحسب خبراء التغذية يعتبر استبعاد السكر تمامًا طريقة سريعة لخفض الوزن وضبط نسبة الجلوكوز بالدم، وعادة ما يعتمد هذا النظام الغذائي على تناول حصة جيدة من الكربوهيدرات كبديل للسكريات، ويتم التوصية بهذا النظام لمدة 7 أيام حتى يتحقق التوازن بين السكر والأنسولين في الدم.

ماذا يحدث؟ عند استبعاد السكر وتزويد الجسم بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة أو البطاطس أو البقول أو الشوفان يخسر الجسم بعض الوزن الزائد سريعاً، ويقل الإحساس بالتعب نتيجة عبء الوزن الزائد، ويقوم الجسم بحرق دهون مخزنة حول الفخذ أو الخصر والصدر.

لكن الاستمرار لفترة طويلة من دون مراعاة احتياجات الجسم من بعض المعادن كالبوتاسيوم، قد يسبب شداً عضلياً، وقد يحدث جفاف للجسم بعد مرور أسبوع من إتباع هذا النظام من دون زيادة شرب الماء.

وقد يحدث بعد ذلك، أن تزداد شهية تناول الكربوهيدرات، فيستعيد الجسم بعض الوزن الذي خسره، وتكون هذه الزيادة غير صحية.

لذلك، إذا اخترت إتباع نظام غذائي خالٍ من السكر عليك زيادة حصة الكربوهيدرات الجيدة، والخضروات والشوفان، وتناول الخضروات الغنية بالبوتاسيوم، وشرب الماء لترطيب الجسم جيداً.


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