» «الأرصاد» تنصح بهذا الأمر للتعامل مع السيول

15 أكتوبر 2019 - 11:43 ص

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من هطول الأمطار على بعض المناطق الفترة المقبلة، بعدما شهدت منطقة رفح ورأس غارب وسانت كاترين هطول إمطار رعدية، ومن المتوقع أن تزداد غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة عبر فضائية "dmc " أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

ووضح أنه لا توجد أى فرص لسقوط أمطار على القاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدًا أنه يجب عدم التواجد فى الشوارع بالمحافظات المعرضة لتساقط السيول والأمطار الغزيرة.