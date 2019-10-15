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وزير النقل يصدر قرارًا مهما بشأن سلامة الأرواح في البحار

الحياة السياسية

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير

علي محمود

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وزير النقل

قرار

الوحدات البحرية

اتفاقية سلامة الأرواح

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، قرارًا وزاريًا رقم 598 بتاريخ 6/9/2019  يهدف إلى منح تسهيلات لمعاينة السفن ولنشات الركوب، والنـزهة؛ وذلك لاستيفاء بنود اتفاقيه سلامة الأرواح في البحار المعروفة باتفاقية "سولاس"؛ حيث تم تصنيف الوحدات بوضوح في قرار 598 لعام 2019 إلى وحدات غير  خاضعة لهيئات الإشراف و التصنيف الدولي ووحدات خاضعة لهيئات الإشراف و التصنيف الدولية، التـي تحمل رموز تصنيف iws " In Water survay "  التي لا تحمل رموز تصنيف  iws إلى جانب الحفارات، والأحواض العائمة.

وبموجب هذه التعديلات يتضح استيفاء قرار وزير النقل رقم 598 لسنة 2019 لكل الجوانب والتصنيفات الخاصة بمعاينات بدن السفينة؛ بما يتوائم مع اتفاقيه سلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974 و بروتوكولاتها لعام 1988 خاصة ما ورد بالفصل – اللائحة (10) الخاصة بمعاينات هياكل سفن البضائع وآلائها ومعداتها واللائحة (7) الخاصة بمعاينة سفن الركاب، وهذا يعتبر تحرك من الدولة للاستجابة نحو تدويل القانون من خلال الموائمة والتنسيق بين القوانين المحلية، والمعاهدات، والاتفاقيات الثنائية بين الجهات البحرية .


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