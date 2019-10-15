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فى عيد «العرش»

مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»

الحياة السياسية

اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى

وكالات- سارة أشرف

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عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

اقتحم 200 مستوطن، باحات المسجد الأقصى المبارك، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة؛ وذلك بحجة الاحتفال بعيد "العرش" اليهودي.

وحسب ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، ونفذ خلالها المستوطنين جولات استفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُكذوبة "الهيكل المزعوم"، وسط توقعات بارتفاع عددهم خلال الساعات المقبلة.

وكانت جمعيات استيطانية قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة في اقتحامات واسعة للأقصى، بالتزامن مع عيد "العرش".


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