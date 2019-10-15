  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:29 م
بحث متقدم
هدية بوتين

بوتين يهدي بن سلمان هدية عمرها 30 ألف عام

صلاح مع عارضة الأزياء

فيديو جديد لعارضة الأزياء البرازيلية مع "صلاح" يثير ضجة

جورج قرداحي

بعد دهسها العنب بقدميها.. إعلامية ترد على منتقديها: "شكرا"

بن سلمان

تفاصيل رسالة بن سلمان للرئيس التونسي الجديد

بوستر فيلم الممر

برلمانية تفتح النار على أحمد عز: "مش مصدقة دورك الوطني"

دولارات

تعليق جنسي يتسبب فى خسارة 600 مليون دولار لرجل أعمال

المفوضية الأوروبية

نزاع بين المفوضية الأوروبية وكولومبيا .. لن تتخيل السبب

حسن حسني

قصة تمثال حسن حسني الذي أشعل السوشيال ميديا

جوعى

صادم.. يوميا 820 مليون شخص يعانون "الجوع"

اديب

أديب: عندنا رفاهية مائية في مصر لازم تنتهي

تعليق جنسي يتسبب فى خسارة 600 مليون دولار لرجل أعمال

الصفحة الأخيرة

دولارات
دولارات

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

عبدالمنعم سعيد يكشف معلومة هامة بشأن إيرادات قناة السويس

#

بن سلمان يحرم 600 ألف سعودي من السفر

#

واشنطن توافق على بيع مروحيات بـ600 مليون دولار لليونان

#

لهذا الأسباب.. الاحتياطى النقدى يواصل ارتفاعه

اقتحام

الأقصى

باحات

أمرت السلطات الأمريكية بولاية ميشيجان بسحب عقد بقيمة 600 مليون دولار من شركة "فيشر إنفستمنتس" لإدارة الثروات، بسبب تعليقات جنسية قالها مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي كين فيشر، خلال قمة اقتصادية.

وقارن فيشر بين إستراتيجيته في إدارة الثروات وإستراتيجية اختيار النساء لممارسة الجنس، مذكرًا بجيفري إبستين رجل الأعمال الأمريكي الذي اتّهم بالاتجار بالفتيات هذا العام قبل أن ينتحر في السجن حسب وكالة بلومبرج الاقتصادية.

وصرح مسئول كبير في مكتب ولاية ميشيجان للاستثمار، بأن سحب العقد البالغة قيمته 600 مليون دولار جاء بسبب "تعليقات رئيس الشركة غير المقبولة على الإطلاق".

واستنكر فيشر رد الفعل على تصريحاته، قائلاً: "الحضور أساءوا فهم تعليقاتي"، واعتذر الرجل الذي تدير شركته أصولاً بقيمة أكثر من 100 مليار دولار، عن تعليقاته.

وقال فيشر: "بعض الكلمات والعبارات التي استخدمتها خلال مؤتمر عقد مؤخرًا لتوضيح بعض النقاط كانت خاطئة بشكل واضح، ولم يكن ينبغي علي أن أذكرها". وأتم "أدرك أن هذا النوع من اللغة ليس له مكان في شركتنا أو الصناعة. أنا أعتذر بكل صدق".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تناول "السكر" يسبب الأمراض؟
» «الأرصاد» تنصح بهذا الأمر للتعامل مع السيول
» وزير النقل يصدر قرارًا مهما بشأن سلامة الأرواح في البحار
» مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»
» غياب نيمار عن «سان جيرمان» 4 أسابيع
» احتفالية كبرى بـ«كوماندوز» اليد بالزمالك
» لن أنسي صاحب المعروف.. من مواقفي الخاصة
» 10 اتفاقيات استثمار بين الإمارات وروسيا خلال زيارة بوتين
» فنانة شهيرة تصور نفسها فى وضع "جريء" وتثير الجدل
» كيف تصطاد "الحيتان" فرائسها
» أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل سوريا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور