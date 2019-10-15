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نزاع بين المفوضية الأوروبية وكولومبيا .. لن تتخيل السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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اعترضت المفوضية الأوروبية على الرسوم الجمركية التي فرضتها كولومبيا علي "البطاطس المقلية" المعبأة والتي تيم استيرادها من بلجيكا وألمانيا وهولندا، مؤكدا أنها ستحتكم إلى منظمة التجارة العالمية.

وقالت سيسيليا مالستروم، المفوضة الأوروبية المعنية بشئون التجارة: طلبت اليوم إطلاق مسار لفض النزاعات أمام منظمة التجارة العالمية في حق كولومبيا في أقرب وقت ممكن "حسبما نشرت صحيفة "صدي" .

يُذكر أن  كولومبيا  هي ثالث بلد بعد جنوب أفريقيا والبرازيل يتخذ تدابير من هذا القبيل.

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