شاهد.. انهيار مراسلة لبنانية بسبب الحرائق

15 أكتوبر 2019 - 10:38 ص

انتشر مقطع فيديو مؤثر، ويظهر مراسلة قناة الجديد اللبنانية، منهارة من البكاء، بعد محاصرة النيران للمنازل.

وقامت وحدات الوقاية من الحرائق اللبنانية بتوجيه نداء استغاثة لجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وأمن الدولة و

الأمن العام والأمن الداخلى.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الشوف اللبنانية حرائق ضخمة، حيث وصلت النيران إلى منازل السكان وبعض محطات الوقود الموجودة على الطريق السريع فى المنطقة، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة من البعض واضطرار البعض الأخر إلى افتراش الطرقات.