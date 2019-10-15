شاهد.. سلاح سعودي يستوقف بوتين خلال سيره مع الملك سلمان

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وكالات- الدويني فولي

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السعودية

بوتين

الملك سلمان

الرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبرز اهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالخنجر الذي يحمله أفراد حرس الشرف السعودي.

ورصد مقطع الفيديو المتداول، الرئيس الروسي وهو داخل قصر اليمامة، مبديًا اهتمامه بالخنجر الذي يحمله أفراد حرس الشرف السعودي، ليأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعرض الخنجر على الرئيس الروسي.

كان بوتين قد وصل الرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تستغرق يوما واحدا، التقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. Video Player وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع العاهل السعودي وولي عهد المملكة، ستشمل الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية. وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين منذ في فبراير 2007.

وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة. وتبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الهدايا، على هامش الزيارة، حيث قدم الملك سلمان للرئيس الروسي هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية بعنوان "عطاء نجد"، بينما تلقى الملك سلمان من الرئيس بوتين هدية نادرة عبارة عن صقر يسمى "نجم الشمال".

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