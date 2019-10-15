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مدرسة إسلامية تتحول إلى سجن للتعذيب والاغتصاب بنيجيريا

قضايا وحوادث

طلاب مدرسة
طلاب مدرسة

علي محمود

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بهذه الهتافات طرد الجزائريون" الإسلاميين" من التظاهرات

تحولت مدرسة إسلامية إلى سجن كبير للتعذيب والاغتصاب؛ حيث كشفت الشرطة النيجرية، عن إنقاذ أكثر من 300 شاب من مدرسة داخلية إسلامية، تم تقييدهم والاعتداء عليهم جنسيًا، بعملية ثانية من هذا النوع في غضون شهر.

وكانت قوة من الشرطة داهمت المدرسة في داورا بولاية كاتسينا بنيجريا؛ بعدما فر بعض الطلبة من النزل أمس الأول الأحد؛ وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على ما يتعرض له الشباب في المدرسة.

وقال رئيس شرطة كاتسينا سانوسي بوبا، في تصريحات صحفية؛ بحسب روسيا اليوم، إنه تم تقييد وتعذيب الشباب، وأضاف: "علمنا أن عدد المحتجزين هنا يتجاوز الـ300 وثاروا أمس الأول الأحد؛ بسبب المعاملة غير الإنسانية التي يتعرضون لها".

وأضاف: "بعضهم تمكن من الهرب بينما بقي 60 منهم في الداخل"، مشيرا إلى أنه عثر على بعضهم مقيدين.

وأوضح بوبا، أن المدرسة تأسست على أيدي رجل دين مسلم هو بلّو ماي ألماجيراي قبل 40 عاما وأنه سلم إدارتها لاحقا إلى نجله.

وأشار إلى أن المسجلين فيها هم طلاب أحضرتهم عائلاتهم ليتعلموا القرآن، ويتلقوا العلاج من الإدمان على المخدرات وغيره.

وبحسب بوبا، تعرض الطلبة إلى "ظروف غير إنسانية" إذ كشف بعضهم أن أساتذتهم مارسوا الجنس معهم.

وأكد أن الشرطة ستنسق مع حكومة الولاية للتحقق من هوياتهم والتواصل مع عائلاتهم لإعادتهم.

وتعهّد بأن يتم توقيف ومحاسبة المسؤول عن المدرسة وأساتذتها الذين فروا خلال عملية الدهم.


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